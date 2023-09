Mat Wandvitesse vu bis zu 210 Kilometer an der Stonn zitt de Super-Taifun "Saola" e Freideg a Richtung Hongkong a Südchina.

Den Taifun "Saola" kéint an der Regioun deen uergste Stuerm zanter 1949 ginn, dat d'Warnung vum chineesesche Wiederdéngscht. Fir Hongkong hunn d'Meteorologen déi héchste Stuerm-Alerte deklaréiert.

D'Bewunner vun der Milliounemetropol goufen opgeruff, net virun d'Dier ze goen a sech ewech vu Fënsteren an Dieren ze halen. D'Bevëlkerung soll sech op e Stuerm astellen, dee fir Zerstéierunge wäert suergen an donieft wier mat Iwwerschwemmunge vun historeschem Ausmooss ze rechnen, sou d'Warnung vum Wiederdéngscht.

Den Himmel iwwer Hongkong Andréck vun e Freideg

Honnerte Flich goufe gestrach, d'Bourse zu Hongkong ass zoubliwwen, de Start vum neie Schouljoer gouf aus Sécherheetsgrënn verréckelt. Agäng vu Bürosgebaier an der Géigend vum bekannte Victoria Harbour goufe mat Sandsäck geséchert.

An der südchineesescher Provënz Guangdong gëllt déi zweethéchst Alerte. D'Autoritéiten hunn d'Fermeture vun allen Entreprisen, Geschäfter a Mäert ordonéiert. Den Zuchverkéier gouf gestoppt, an der Milliounemetropol Shenzhen goufe Plazen ageriicht, wou Leit an Nout ënner Daach kommen.