De mat Suerg zu Hongkong an a Südchina erwaarten Taifun "Saola" ass am Süde vu China op Land getraff.

Nodeems den Taifun Hongkong gesträift a fir Schied a Blesséierter gesuergt hat, ass en e Samschdeg de Moie géint 3.30 Auer Lokalzäit südlech vun der Stad Zhuhai an der Provënz Guangdong op Land getraff, dat huet de chineesesche Wiederdéngscht matgedeelt. Ier en Hongkong gesträift hat, hat sech den Taifun "Saola" schonn ofgeschwächt. D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt sech de Stuerm op sengem Wee laanscht d'Küst nach weider ofschwäche wäert.

55 Blesséierter zu Hongkong

Wéinst dem Taifun Saola goufen zu Hongkong op d'mannst 55 Mënsche blesséiert an hu missen am Spidol behandelt ginn, dat mellen d'Autoritéiten e Samschdeg de Moien. Eng 500 Awunner hu missen an Urgencestrukturen ënnerbruecht ginn, donieft sinn eng ganz Partie Beem ëmgefall an et koum zu Iwwerschwemmungen. Mëttlerweil huet d'Situatioun sech e wéineg berouegt, och wann et nach keng Entwarnung gëtt.

Knapp 900.000 Mënsche waren aus de Risikogebidder a China evakuéiert ginn. Millioune Leit hu Schutz an hire Wunnenge gesicht. Donieft waren Honnerte Flich annuléiert ginn, Geschäfter waren zoubliwwen an den Zuchverkéier gouf gestoppt.

De Stuerm war zäitweis mat Wandvitesse vu bis zu 210 Kilometer an der Stonn ënnerwee.

Néngten Taifun vum Joer

De chineesesche Wiederdéngscht hat virum méiglecherweis stäerksten Taifun zanter 1949 gewarnt. Donieft war gewaart ginn, datt den Taifun "Saola" fir änlech Schied kéint suerge wéi de Super-Taifun "Manghkut" am Joer 2018. Deemools waren zu Hongkong iwwer 300 Mënsche blesséiert ginn, a China ware sechs Persounen ëm d'Liewe komm.

Den Taifun "Saola" ass deen néngten Taifun an der Regioun an dësem Joer. Déi kräfteg Stierm trieden ëmmer nees an de Summerméint op.