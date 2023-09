No méintelaanger politescher Onkloerheet am Land huet den thailännesche Kinnek Maha Vajiralongkorn déi nei Regierung ënnert dem Premier Thavisin bestätegt.

De Monarch huet e Samschdeg säin Accord gi fir d'Regierung vum Premier Srettha Thavisin a senge 34 Minister. De Srettha Thavisin iwwerhëlt och de Poste vum Finanzminister. Neie stellvertriedende Regierungschef ass den Anutin Charnvirakul, deen an der viregter vum Militär gefouerter Regierung Gesondheetsminister war.

Mam Accord vum Kinnek gëtt et domadder no méintelaangem Waarden nees politesch Kloerheet an Thailand. Déi vun der Pheu-Thai-Partei ugefouert Allianz hat d'Bildung vun der Regierung iwwerholl, nodeems Membere vum Senat déi eigentlech Gewënner vun de Parlamentswalen am Mee, Pita Limjaroenrat a seng progressiv Partei MFP, blockéiert haten. Allerdéngs ass déi aktuell Regierung ëmstridden, well hir och Arméi-no Parteien ugehéieren.