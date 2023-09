No der spektakulärer Landung vun enger indescher Sonde um Mound huet Indien een neie Fuerschungssatellit op de Wee zur Sonn bruecht.

Op der ostindescher Insel Sriharikota ass e Samschdeg eng Rakéit mam Satellit Aditya-L1 gestart, wéi an engem Livestream vun der indescher Weltraumagence Isro ze gesi war. Nom gegléckte Start gouf et Applaus am Isro-Kontrollzentrum.

De Fuerschungssatellit soll 1,5 Millioune Kilometer wäit ewech vun der Äerd positionéiert ginn a vun do Biller vun der Sonn liwweren. Seng Rees dohinner soll knapp véier Méint daueren.