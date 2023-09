Dem neie President Brice Oligui Nguema no géing et dorëm goen, d'Institutiounen "nei z'organiséieren, fir se méi demokratesch ze maachen".

Weider huet de Generol e Freideg op der Staatstëlee erkläert, datt d'Opléisung vun de staatlechen Institutiounen "temporär" wier. Den Oligui reprochéiert der fréierer Regierung Korruptioun an huet d'Wirtschaftscheffe vum Pëtrol-räiche Staat virun "iwwerméisseger Facturatioun" gewarnt. Amplaz sollte si sech fir "d'Entwécklung vum Land" asetzen. Den Oligui wéilt dofir suergen, datt ze vill berechent Geld "un de Staat zréckgeet".

Eréischt e Mëttwoch de Moien huet de Militär de laangjärege President Ali Bongo Ondimba am Gabun gestierzt. D'Zaldoten erklären de Putsch mat der "institutioneller, politescher, ekonomescher a sozialer Kris" am Land, déi immens eescht ze huelen ass. Si reprochéieren der Regierung vum Bongo Korruptioun an d'Fälsche vun der leschter Wal.