D'Membere vum Conseil de l'Europe hunn d'Konventioun de 4. November 1950 zu Roum ënnerschriwwen, 1953 ass se dunn a Kraaft getrueden.

Viru genee 70 Joer ass d'Europäesch Mënscherechtskonventioun a Kraaft getrueden. Den Europäesche Mënscherechtsgeriichtshaff zu Stroossbuerg ass dofir zoustänneg, z'iwwerwaachen, datt d'Konventioun agehale gëtt.

An de leschte 70 Joer goufen do iwwert eng Millioun Requêten traitéiert a méi wéi 26.000 Arrêten an e puer Dausend Decisioune geholl, sou d'Presidentin vun der Cour Síofra O'Leary an enger Deklaratioun. Doduerch hätte vill Liewe kënne gerett ginn. D'fundamental Valeure vun der Mënscherechtskonventioun géingen awer och haut nach a Fro gestallt ginn, net just duerch d'russesch Invasioun an der Ukrain, awer och duerch den Ofbau vun demokratesche Wäerter an dem Rechtsstaat a Réckschrëtter bei der Gläichberechtegung an anere Länner.

46 europäesch Länner, dorënner d'EU-Memberstaaten, si Member vum Conseil de l'Europe. Russland gouf no der Attack op d'Ukrain 2022 ausgeschloss.