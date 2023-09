Dat hu Vertrieder vun der Regierung a vun der arméierter Grupp EMC e Samschdeg bekannt ginn.

A Kolumbien gëtt et en Accord fir eng nei Wafferou tëschent der Regierung an der gréisster Grupp, déi sech vun de Revolutionäre Rebellen (Farc) ofgespléckt huet.

Mat aneren arméierte Gruppe ginn et scho Wafferouen.

Et sollen elo Moossname geholl ginn, fir d'Zivilgesellschaft um Friddensprozess de bedeelegen, heescht et. Ënnert anerem d'UNO géing d'Verhandlungen observéieren. Wéini d'Wafferou elo nees weidergefouert gëtt, ass nach net kloer. Déi bilateral Wafferou war am Mee suspendéiert ginn.