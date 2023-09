Taiwan preparéiert sech op de Passage vum éischten Tropestuerm zanter véier Joer.

Den Taifun "Haikui" wier eng seriö Menace, dat huet den taiwanesche Wiederdéngscht e Sonndeg de Moie matgedeelt. 2.800 Mënschen hunn hir Haiser aus Sécherheetsgrënn misste verloossen, de meescht vun hinnen an der Regioun Hualien am Oste vun Taiwan.

Et gëtt domadder gerechent, datt den Taifun e Sonndeg am Nomëtteg géint 17 Auer (Lokalzäit, 11 Auer MESZ) un der Ostküst op Land trëfft. Am Osten an am Süde vun Taiwan sinn e Sonndeg vill Geschäfter zou bliwwen. Iwwer 2.000 Inlandflich goufe gestrach. D'Presidentin Tsai Ing-Wen huet d'Bevëlkerung dozou opgeruff, sech virzebereeden a sech net dobaussen opzehalen.

Fir d'lescht war Taiwan 2019 vun engem Taifun getraff ginn. Eng Persoun war deemools ëm d'Liewe komm.