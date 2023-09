Grouss Deeler vu Spuenien si vu schlëmme Wiedere betraff. Op e puer Plaze goufe scho Rekordwäerter u Reen registréiert.

Virun allem den Nordoste vu Spuenien an d'Regioun ronderëm Valencia waren e Samschdeg vu staarke Wiedere betraff. Dem Wiederdéngscht no huet et op Plazen esou vill gereent, datt Rekordwäerter gemooss gi sinn. Zu Pamplona sinn deemno bannent 24 Stonnen iwwer 140 Liter Ree pro Quadratmeter gefall. Dat war dräimol sou vill wéi normalerweis am ganze September. A villen Dierfer goufe Stroossen iwwerschwemmt. Kelleren an Déifgaragë si voll gelaf.

Wéi déi staatlech Tëlee mellt, hunn an der Provënz Castellon e puer Persoune missen aus Gefierer gerett ginn. An de Pyrenäen goufen zwee Sportler beim Canyoning wuel vun de Waassermassen iwwerrascht a sinn erdronk. D'Police huet eng Enquête lancéiert, fir déi genee Doudesursaach ze klären.

Um Fluchhafen zu Palma op Mallorca koum et wéinst kräftege Stierm zu Verspéidungen. Eenzel Flich sinn ausgefall. Och d'Gemeng Calvia am Südweste vu Mallorca gouf méi uerg getraff. Hei goufe Beem ausgerappt a Stroosse ware blockéiert.

D'Hafenautoritéit vun de Balearen huet matgedeelt, datt sech e Croisièresschëff duerch de staarke Wand lassgerappt huet a mat engem Uelegtanker zesummegestouss ass.

De spuenesche Wiederdéngscht hat fir de ganze Weekend virun Donnerwiedere gewarnt. Bal all d'Regiounen a Spuenien sinn an Alarmbereetschaft, bis op d'Kanaren. Am Laf vum Sonndeg erwaarden d'Meteorologen besonnesch an der Mëtt vun der ibeerescher Hallefinsel staarke Reen iwwert eng länger Zäit, begleet vu schwéiere Wiederen.