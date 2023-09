De bayreschen CSU-Ministerpresident Markus Söder entléisst säi Stellvertrieder vun de Freie Wähler trotz Antisemitismus-Skandal net.

Dat huet de Söder e Sonndeg de Moie virun der Press erkläert.

Do virdrun huet hie sech 25 Froe vum Hubert Aiwanger beäntwere gelooss, zu de Reprochen, hien hätt als Lycéesschüler antisemittesch Flyere verdeelt. Den Aiwanger hätt a senger Jugend schwéier Feeler gemaach, esou de Söder. Hien hätt sech awer entschëllegt an et géing kee Beweis ginn, datt hien Auteur vum Flyer wier oder dëse verdeelt hätt, dat ganzt wier 35 Joer hier an zënterhier wier näischt an deem Genre geschitt.

Dofir hält de Markus Söder um Hubert Aiwanger an un der Koalitioun mat de Freien Wähler fest. Hie géing den Hubert Aiwanger awer encouragéieren, drun ze schaffen, fir verluerent Vertrauen nees opzebauen an notamment Kontakt mat der jiddescher Communautéit ze sichen.