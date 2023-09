Am Norde vu Griicheland konnten d'Bëschbränn e Sonndeg fir d'éischte Kéier gréisstendeels ënner Kontroll bruecht ginn.

Et hätt een 80 Prozent vun de Bränn am Bëschgebitt Dadia un der Grenz mat der Tierkei am Grëff, esou e Spriecher vun de Pompjeeën. Entwarnung géing et awer nach keng ginn, op verschiddene Plaze géing d'Feier riskéieren nach ee mol opzeflamen.

Aus meteorologescher Siicht ginn et awer gutt Nouvellen, fir en Dënschdeg an e Mëttwoch ass Reen an de betraffene Gebidder gemellt. De Bëschbrand vun Dadia ass EU-Autoritéiten no dee gréissten, zanterdeem d'Phenomener an Europa gemooss ginn.