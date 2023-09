E Samschdeg koum et an der Stad Kirkuk zu Ausernanersetzungen tëscht Kurden an Araber, bei deenen op d'mannst 3 vun den Doudesaffer erschoss goufen.

Wéi déi lokal Gesondheetsautoritéit e Sonndeg matdeelt, wier bis ewell net gewosst, wie fir déi déidlech Schëss responsabel ass. Nieft den am Ganze 4 Doudesaffer goufe 15 Mënschen duerch "Kugelen, Steng oder Glas" blesséiert. Den irakesche Regierungschef Mohammed Schia al-Sudani huet ugekënnegt, eng Enquêtëkommissioun opzemaachen. D'Situatioun an der Stad, an där verschidde Bevëlkerungsgruppe liewen, war e Samschdeg eskaléiert, wéi bei rivaliséierende Manifestatioune kurdesch Awunner op Turkmenen an Araber gestouss sinn. Wéi et vun Aenzeien heescht, hu Poliziste probéiert d'Gruppen auserneen ze halen an hu Warnschëss ofginn, fir déi kurdesch Demonstranten dozou ze beweegen, de Protest ze stoppen. No der Eskalatioun huet den al-Sudani eng Ausgangsspär verhaangen, déi e Sonndeg opgehuewe gouf. "D'Situatioun an der ganzer Stad huet sech stabiliséiert", sot de Policechef vu Kirkuk, de Generol Kawa Gharib, der Noriichtenagence AFP géigeniwwer.