Dat huet den ukrainesche President op Telegram matgedeelt.

Wéi de Selenskyj schreift, muss de Resnikow säint Amt néierleeën a wäert vum Rustem Umerow ersat ginn. "Ech mengen, datt de Ministère nei Usätz an nei Formater vun Interaktioun brauch, dat esouwuel mam Militär wéi och mat der Gesellschaft", esou de Selenksyj als Erklärung. De Resnikow war déi komplett 550 Deeg, an deenen de Krich amgaangen ass, um Poste vum Verdeedegungsminister. D'Parlament muss awer nach zoustëmmen, fir de Minister z'ersetzen.

Wéi et vun engem Parlamentarier heescht, géif de Resnikow elo als Ambassadeur fir d'Ukrain a Groussbritannien goen.

Säi Successeur Umerow war Member vum Parlament, bis hien de Chef vum staatleche Verméigensfong gouf. Him gëtt nogesot, datt hie gutt Kontakter mat der tierkescher Staatsspëtzt an och an déi arabesch Welt soll hunn.