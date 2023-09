E Sonndeg den Owend géint 23 Auer gouf der Police vu Bitburg gemellt, datt eng Persoun zu Bollenduerf an d'Sauer schwamme war an net méi ze fanne wier.

Am Kader vun enger grousser Sichaktioun mat de Pompjeeë vu Bollenduerf, Iechternacherbréck, Ferschweiler an der Drone-Staffel aus Lëtzebuerg konnt de Mann géint 23.45 Auer an der Sauer fonnt ginn.

Den alkoholiséierte 45 Joer ale Mann war ënnerkillt a gouf vum Däitsche Roude Kräiz an e Spidol zu Tréier bruecht.

Déi däitsch Police seet de Rettungsekippe Merci fir déi séier, professionell an erfollegräich Rettungsaktioun..