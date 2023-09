D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen warnt virun de Geforen, déi d'Wëllef fir d'Awunner aus der Europäescher Unioun mat sech bréngen.

"D'Konzentratioun vu Wollefsruddelen an e puer europäesche Regiounen ass zu enger reeller Gefor fir Notzdéieren a potenziell och fir de Mënsch ginn", huet d'Ursula von der Leyen e Méindeg zu Bréissel erkläert. "Ech fuerderen déi lokal an national Autoritéiten dréngend op, Mesuren z'ergräifen, wou och ëmmer et néideg ass."

Och d'Bundesëmweltministesch Steffi Lemke huet schonn annoncéiert, datt si d'Schéisse vu Wëllef a bestëmmte Fäll méi einfach maache wéilt. Dat virun allem wa Schof gerass goufen, wéi si der Zeitung "Welt" e Méindeg géigeniwwer erkläert huet.

D'Von der Leyen huet an deem Kontext annoncéiert, datt de Statut vun der Protektioun vum Wollef méiglecherweis op de Leescht geholl soll ginn.