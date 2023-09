Zanter e Méindeg musse sech 3 Poliziste virun engem Berliner Geriicht veräntwerten. Si kréien eng Partie Strofdoten am Déngscht reprochéiert.

Zwee vun hinne sollen am November 2016 en Drogendealer am Bezierk Schöneberg virun enger Razzia gewarnt hunn. Am nämmlechte Joer solle si en aneren Dealer op engem Arrêt vun der U-Bahn op de Buedem gestouss a gefesselt hunn. Duerno hätte si op hien ageschloen an hie mat de Féiss gerannt. Ee vun hinne soll ausserdeem 3 Heroin-Bullen a sengem Schaf um Policebüro verstoppt hunn.

Deen drëtten Ugeklote soll ugangs 2016 op enger Patrull en Drogendeal beobacht hunn. Hien hätt awer zesumme mat engem vun den 2 anere Beamten decidéiert, keng Enquête géint de presuméierten Dealer an d'Weeër ze leeden.

De Prozess géint déi 3 Polizisten, deene Kierperverletzung, Behënnerung vun den Ermëttlungen, Verletzung vum Déngschtgeheimnis an Drogebesëtz reprochéiert gëtt, soll bis Mëtt Oktober daueren.