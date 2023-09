Den däitsche Kanzler war e Samschdeg beim Jogge gefall an hat sech am Gesiicht blesséiert.

Hien hat dowéinst missen eng Partie Rendezvousen ofsoen. Allerdéngs schéngt hien dat Ganzt mat enger Portioun Humor ze huelen. E Méindeg huet hien nämlech eng Foto vu sech selwer mat engem Aendeckel op X gepost.

Am Post huet hien de Leit, déi him eng gutt Besserung gewënscht hunn, Merci gesot. Seng Blessure wier manner uerg, wéi et op der Foto géing ausgesinn.