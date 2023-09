U sech ass et eng Krankheet, déi vun der asiatescher Tigerméck iwwerdroe gëtt an an den Tropen méi heefeg ze fannen ass.

Ma elo hu sech och an Italien Touristen an Awunner mat der exotescher Krankheet ugestach. Wéinst de siwe rezente Fäll vun Dengue-Féiwer hunn d'Autoritéiten an zwou vun den 20 Regiounen an Italien schonn éischt Mesurë geholl. Dat an der Lombardei an Norditalien, wou den 18. August den éischte Fall gemellt gouf, an an der Regioun Latium ëm déi italieenesch Haaptstad. Déi betraffe Gemengen hunn Insektizide verspreet an d'Populatioun opgeruff, fir besser opzepassen.

D'Krankheet gëtt vun der asiatescher Tigerméck iwwerdroen. Eng direkt Infektioun vu Mënsch zu Mënsch ass net méiglech. De Virus gëtt vun der Méck, wa si eng Persoun gepickt huet, déi infizéiert ass, un déi nächst Persoun iwwerdroen. Den Dengue-Virus ass zwee bis siwen Deeg am Blutt vun enger infizéierter Persoun present, wärend där Zäit kann d'Méck den Erreeger ophuelen an op aner Leit iwwerdroen.

Déi europäesch Autoritéit fir iwwerdrobar Krankheeten ECDC schwätzt an hirem aktuellste Bericht vum "Lombardei-Cluster". Festgestallt gouf dësen an der Gemeng Manerba del Garda am Südweste vum Gardaséi. Hei goufen Insektizide géint Mécke ma och géint d'Laarwen agesat. Déi siwe Leit, bei deenen d'Krankheet festgestallt gouf, hu sech och op der Plaz mam Virus ugestach.

Leit, déi sech mam Dengue-Féiwer ustiechen, hunn grippenänlech Symptomer, wéi Féiwer, Kappwéi oder Péng an de Gelenker, en Ausschlag op der Haut, oder och Iwwelzegkeet. Just a seelene Fäll triede beim Virus méi geféierlech Komplikatiounen op. Fir sech ze schützen, soll een Äerm a Been vollstänneg bedecken, am beschte mat helle Kleeder, an Insekteschutzmëttel notzen. Mat Netzer a Fënsteren an Diere kann evitéiert ginn, datt d'Méck an d'Wunneng erakënnt.