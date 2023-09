Zu Wien fänkt en Dënschdeg de Prozess géint den éisträichesche Schauspiller wéinst dem Besëtz an der Produktioun vu kannerpornografeschem Material un.

Konkreet gëtt dem Teichtmeister reprochéiert, sech tëscht Februar 2008 an August 2021 online ronn 76.000 Fichiere mat Biller, op deene Kanner mëssbraucht ginn, besuergt ze hunn. D'Affer sollen deels manner ewéi 14 Joer al gewiescht sinn.

Den accuséierte Schauspiller wëll sech sengen Affekoten no schëlleg bekennen. Hie riskéiert bis zu dräi Joer Prisong.

De Florian Teichtmeister gouf duerch d'Lëtzebuerger Koproduktioun "Corsage", an där hien un der Säit vum Vicky Krieps de Keeser Franz gespillt huet, iwwer d'Grenze vun Éisträich bekannt. De Film war eigentlech an der Preselektioun fir d'Oscaren, gouf awer an der Suite vun de Beschëllegungen net nominéiert an och a ville Kinoe gestoppt.