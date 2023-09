Den 38 Joer ale Mohamed Abrini an den 33 Joer ale Salah Abdeslam hätten entscheedend zu den Attentater bäigedroen, heescht et am Plädoyer vum Parquet.

Zu den Uschléi vum 22. Mäerz 2016 um Fluchhafe vu Bréissel an an enger Metrosstatioun, bei deenen 32 Mënschen direkt an 3 weiderer duerch d'Folge vum Attentat ëm d'Liewe koumen, hat sech deemools déi islamistesch Miliz "Islamesche Staat" bekannt.

Ee vun den zwee Ugekloten, de marokkanesch-stämmege Belsch Mohamed Abrini, sollt sech och um Bréisseler Fluchhafe mat engem Sprengstoffrimm an d'Luucht joen, eegener Ausso no hätt hien et awer net fäerdegbruecht, wéi hie Fraen a Kanner an de Waardeschlaange gesinn hätt. Trotzdeem hunn d'Procureuren hie wéinst senger Roll als ee vun de "Pilieren" vun der Terrorzell bezeechent.

Och dem 33 Joer ale Salah Abdeslam gëtt virgeheit, hien hätt wéilte säi Glawenskrich an der Belsch weiderféieren, nodeems hie scho "Frankräich terroriséiert" hätt. Den 13. November 2015 koum et an der franséischer Haaptstad Paräis jo zu enger Serie vun Terroruschléi, bei deenen 130 Mënschen ëm d'Liewe koumen. Den Abdeslam soll dës mat-organiséiert an d'Terroristen zu de jeeweilege Plaze vun den Uschléi gefouert hunn. De Bréisseler Parquet geheit him och am Fall vun den Uschléi an der Belsch vir, bei dëse bedeelegt gewiescht ze sinn, dat bestreit den Ugekloten awer, mat der Begrënnung, hie wier scho 4 Deeg virun den Attentater verhaft ginn.