Am Fall vum Doud vum Meedche vu Wunsiedel gouf elo e Mann ugeklot, deen hatt mëssbraucht soll hunn. De Mäerder soll en 11 Joer jonke Bouf sinn.

Fënnef Méint nom gewaltsamen Doud vum Kand ginn d'Ermëttler an de Parquet dovun aus, datt en 11 Joer ale Jong, deen och am Kannerheem gewunnt huet, d'Meedchen ëmbruecht huet. Wéinst sengem Alter kann de Jong net fir seng Dot bestrooft ginn.

Wéi d'Police an de Parquet matdeelen, gouf an deem Fall elo e 25 Joer ale Mann ugeklot, deen d'Meedche vergewaltegt soll hunn. Ufank Abrëll wier de Mann an d'Kannerheem agebrach, wou hien zoufälleg op d'Meedche getraff war. Nom Mëssbrauch wier hien erëm gaangen.

"Eng Bedeelegung un der Ermordung vum 10 Joer ale Meedchen ass dem Ugekloten net nozeweisen", heescht et weider vum Parquet. D'Ermëttlunge vun der Spezialkommissioun "Park" hätten de Verdacht erginn, datt den 11 Joer jonke Bouf d'Meedchen ëmbruecht huet, nodeems de Mann d'Kannerheem verlooss hat. Éischten Erkenntnisser no soll et zu engem Sträit tëscht de Kanner komm sinn, éier de Jong d'Meedche stranguléiert huet.

Schonn Enn Abrëll war den elo ugeklote Mann an Untersuchungshaft komm, nodeems seng Fangerofdréck am Heem fonnt goufen. Wéi d'Police erkläert, wier de Mann zanter dem Ufank vun 2022 e puer a Baucontainer agebrach. Hie soll d'Doten, déi him reprochéiert ginn, "zu engem groussen Deel zouginn hunn", deelen d'Ermëttler mat.

Wéi de Parquet erkläert, géing awer och ënnersicht ginn, wéi et ka sinn, datt een an d'Kannerheem abrieche konnt.