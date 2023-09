Well hien intim Opname vun enger Fra op Pornosäiten eropgelueden huet, muss e Lëtzebuerger Staatsbierger dëser eng Entschiedegung vun 120.000€ bezuelen.

Dat huet d'Düsseldorfer Landesgeriicht en Dënschdeg decidéiert. Et géif eng schwéier Verletzung vum Perséinlechkeetsrecht virleien. Den Ugeklote muss ausserdeem fir all zukünfteg Schied, déi d'Dot ausgeléist huet, opkommen.

De Mann, e Lëtzebuerger Immobilienagent, hat d'Fra via eng Dating-App kennegeléiert an iwwerriet kritt, him intim Videoen ze schécken, déi hien dunn op diverse Porno-Portaler eropgelueden huet. Deelweis hat hien och der Fra hire richtegen Numm dobäigeschriwwen. Den Ugekloten hat behaapt dass dat Alles net express gewiescht wier.