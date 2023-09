E Mëttwoch ass um Aarbechtsgeriicht zu Tréier d'Urteel géint de Bëschof Stephan Ackermann gefall.

D'Riichterin huet et als bewisen ugesinn, datt de Bëschof bei enger Videokonferenz mat Mataarbechter vum Bistum de richtegen Numm vun engem Mëssbrauchsaffer genannt huet, dat bis ewell just ënnert engem Pseudonym bekannt war. Fir d'Péng, déi hien der Fra domat zougefüügt huet, muss de Bëschof si elo mat 20.000 Euro entschiedegen. D'Affer ass aktuell selwer nach Mataarbechterin vum Bistum Trier an ass duerch den Tëschefall virun hire Aarbechtskolleegen devoiléiert ginn.

De Bëschof selwer ass e Mëttwoch net viru Geriicht opgedaucht, obwuel d'Geriicht ordonéiert hätt, de Stephan Ackermann misst perséinlech kommen. Amplaz vum Bëschof ass dann awer de Jurist vum Bistum mat enger Vollmuecht viru Geriicht ugetrueden. D'Mëssbrauchsaffer selwer souz mat Mondschutz, Kappduch a Sonnebrëll am Geriichtssall, fir net erkannt ze ginn. Den Affekot vun der Fra sot, de Bëschof hätt sech duerch säi Feelen "nees senger Verantwortung als ieweschten Hiert" entzunn.

D'Fra war viru ronn 30 Joer als Mataarbechterin an der Kierch vun hirem Paschtouer jorelaang sexuell ausgebeut ginn. Wou si schwanger ginn ass, gouf si vum Paschtouer dozou gedrängt, d'Kand ofzedreiwen.