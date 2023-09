Geschitt ass den Accident op der Héicht vun Talling op der L150 Hunsrück. Eng Persoun gouf hei blesséiert.

Wéi d'Police vu Morbach matdeelt, koum et e Mëttwoch géint 11.38 Auer zu dësem uergen Accident.

© Steil-TV

Béid Camione sinn aus Lëtzebuerg, op d'mannst ee Lëtzebuerger ass am Accident blesséiert. Wéi een op de Biller erkenne kann, hu béid Camionen, déi am Accident verwéckelt waren, laang Bamstämm gelueden an transportéiert.

© Steil-TV

Wéi uerg d'Persoun bei dësem Virfall blesséiert gouf, ass bis ewell net gewosst.