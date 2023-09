Wann et der EU-Kommissioun nogeet, wäerte Leit mat Behënnerungen an Zukunft een Auswäis kréien, deen an der ganzer Europäescher Unioun eenheetlech ass.

Domadder wëll een de leit, déi eng Behënnerung hunn, "gläichberechtegen Zougang zu extra Konditiounen, Virzuchsbehandlungen a Parkrecht ginn, wa si een aneren EU-Memberstaat besichen". Och soll den aktuellen EU-Parkschäin fir Mënsche mat Limitatioune verbessert ginn. Dës Ausweiser sollen an der ganzer EU unerkannt ginn a physesch wéi och digital ze kréie sinn.