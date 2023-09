D'Zuel vun den Doudesfäll ass nach ëmmer am Klammen. Bis ewell gouf et am Bundesstaat Rio Grande do Sul nach ni esou vill Doudeger wéinst dem Wieder.

Eleng an der Stad Mucum, déi am stäerkste getraff gouf, goufen en Dënschdeg 15 Läiche fonnt. E Mëttwoch hat een d'Zuel dunn virleefeg op 27 Doudesfäll geklommen, bis am Laf vum Dag nach eng Kéier véier Läiche fonnt goufen. Well een an den nächsten Deeg awer net mat besserem Wieder rechne kann, besteet den Autoritéiten no d'Gefor, datt d'Afferzuel nach weider klëmmt.

Den Zyklon hat en Dënschdeg am Süde vu Brasilien fir staarke Reen gesuergt, deen Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher als Suitte hat. Iwwer 52.000 Mënsche si vum Stuerm getraff, si liewen zum Deel an Uertschaften, déi ofgeleeë leien a just schwiereg z'erreeche sinn. Iwwer 5.300 Leit hunn hir Haiser misste verloossen. Honnerte vu Leit vun de Rettungsdéngschter an der Police waren am Asaz.

Vill Uertschafte sti komplett ënner Waasser. Deels esou schlëmm, datt d'Leit sech op d'Diecher vun hiren Haiser hu misste retten. Well et weider schwéier Reene soll, kämpfen d'Rettungsekippen aktuell géint d'Zäit, fir esou vill wéi méiglech Leit aus de betraffene Regiounen ze evakuéieren.