A Ruanda huet d'Police an der Kiche vun engem Haus eng grujeleg Decouverte gemaach.

An engem Gruef an der Kiche sinn d'Iwwerreschter vu méi wéi 10 Leit fonnt ginn. De presuméierte Seriemäerder soll seng Affer a Bare kennegeléiert hunn a se bei sech Heem gelackelt hunn. Do soll de 34 Joer ale Mann si dann erwiergt a vergruewen hunn.

Wéi et heescht sollen déi meeschten Affer Prostituéiert gewiescht sinn. Eng Rei vun den Affer wieren a Saier opgeléist ginn. De presuméierte Mäerder soll d'Männer an d'Fraen och no hire soziale Kontakter ausgewielt hunn. Am léifste wieren him deemno Mënschen ouni no Famill oder Frënn gewiescht, deenen hiert Verschwannen net esou séier géif opfalen.

D'Police hätt de Verdächtege scho virun der Decouverte wéinst Verdacht op Vergewaltegung an Déifstall um Radar gehat. Hien hätt deemools wéinst Mangel u Beweiser awer nees misste fräigelooss ginn.