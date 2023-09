Duerch ee Cyberugrëff ass d'Verwaltung vun der spuenescher Stad elo schonn den drëtten Dag hannertenee blockéiert.

D'Léisegeld a Milliounenhéicht, dat d'Hacker verlaangen, déif een awer op kee Fall bezuelen, esou de Buergermeeschter vu Sevilla.

Den Internetsite vun der véiertgréisster Stad am Land ass net erreechbar an och déi ronn 4.000 Computere vun der Stadverwaltung kënnen net benotzt ginn. Demarche musse vun de Bierger perséinlech gemaach ginn, an zum Deel sinn och d'Police an d'Pompjeeën impaktéiert.

Mat der nämmlechter sougenannter "Ransomware", mat där elo d'Verwaltung blockéiert gëtt, war Ufank des Jores déi brittesch Royal Mail attackéiert ginn. Deemools konnt wochelaang keng Post an d'Ausland geschéckt ginn.