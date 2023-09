Wéi et vun Nordkorea heescht, gouf e Mëttwoch en neit "taktescht Atom-U-Boot" ageweit. Experten hunn allerdéngs Zweiwel, ob et wierklech esou "nei" ass.

Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet d'U-Boot Nr. 841 bei senger Visitt e Mëttwoch als "Virstouss zur zukünfteger atomarer Bewaffnung vun der Marinn" bezeechent. Plang wier et, d'Modernitéit vum Militär um an ënnert dem Waasser kontinuéierlech ze verbesseren. En Donneschdeg gouf d'U-Boot fir eng Testfaart virbereet.

Nordkorea soll tëschent 64 a 84 U-Booter besëtzen an huet domadder eng vun deene gréisste Flotten op der Welt. Dës solle wéinst hirem héijen Alter awer net alleguer asazbereet sinn. Och beim rezent ageweiten U-Boot Nr. 841 ginn et Zweiwel: Experten no handelt et sech bei dësem net ëm een neit Schëff, mä ëm eent, wat schonn 2019 presentéiert an an de 50er Joren entworf gouf. Leedeglech bausse sollen eng Rei optesch Verännerungen duerchgefouert gi sinn.

Südkorea huet d'Presentatioun massiv kritiséiert. Vum Verdeedegungsministère heescht et, Nordkorea géif seng "knapp Ressourcë fir seng sënnlos Waffenentwécklunge" verschwenden, amplaz sech ëm déi eegen Zivilbevëlkerung ze këmmeren.

Den nordkoreanesche Staatschef huet ugekënnegt, den eegenen Atomwaffenarsenal "exponentiell" auszebauen. Ëmmer nees dréit hie mat enger militärescher Eskalatioun tëschen Nord- a Südkorea. D'USA a Südkorea warnen dowéinst zanter Méint virun engem méiglechen Atomwaffentest vun Nordkorea. Et wier deen éischten zanter 2017.