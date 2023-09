Nodeems een 53 Joer alen Dokter an der Vulkanäifel ëmbruecht ginn ass, stinn d'Liewenspartnerin an zwee Mannerjäreger ënnert Verdacht.

De Medezinner war fir d'lescht den 30.12.2022 lieweg gesi ginn. Den 03.01.2023 war hie vun engem Mataarbechter vun der Klinik wou hie geschafft huet, als vermësst gemellt ginn, well en net op d'Aarbecht komm war. Dee selwechten Dag war den ausgebrannten Auto vum Affer fonnt ginn. Gutt sechs Méint méi spéit, den 13. Juni dëst Joer, gouf dann och d'Läich vum Mann an engem Bësch bei Gerolstein an der Géigend vu Rockeskyll fonnt. D'Opduktioun hat erginn, datt en Affer vun engem Verbrieche gi war.

No längere verdeckten Ermëttlunge goufen de 6. September déi 35 Joer al Frëndin vum Mann, hire 16 Joer jonke Bouf an ee 16 Joer jonke Frënd vun der Famill festgeholl. Wat d'Motiv ugeet, géing weider enquêtéiert. D'Police ënnersträicht, datt d'Onscholdsvermuddung gëllt.