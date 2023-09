Zu Washington mecht d’Regierung sech Suergen em d'Kampfbereetschaft vu groussen Deeler vum amerikanesche Militär.

D'Ursaach dofir ass, dass honnerte vu Genereel, Admireel an aner héich Offizéier hier nei Posten net kennen untrieden, well hier Promotioune vun engem eenzege Senateur zu Washington blockéiert ginn.

Den Tommy Tuberville, ee republikanesche Senateur aus dem Alabama, blockéiert zanter dem Februar d'Promotioun vu bis elo ronn 300 héichrangegen amerikaneschen Offizéier, dorënner di nei iewescht Kommandante vun der Arméi, der Navy, an dem Marine Corps.

Dës héichrangeg Offizéier gi vum Präsident op hier Posten nominéiert, an dës Nominatioune mussen da vum Senat confirméiert ginn. Normalerweis ass dat net kontrovers, an d'Confirmatioun geschitt en bloc duerch 'unanimous consent'. Dat heescht, all Senateure sinn am Virfeld d'accord an et brauch net iwwer all Fall eenzel ofgestëmmt ze ginn.

Mee den US Senat huet komplizéiert an oft obskuer Reegelen, an eng vun deenen ass, dass dës séier Prozedur net kann ugewannt gi wann och nëmmen ee Senateur net mat d'accord ass. An dat ass elo geschitt.

Den Tommy Tuberville huet e sougenannten 'Hold' op sämtlech Militär Nominatiounen a Promotioune geluecht. Dat heescht, de ganze Prozess ass elo blockéiert.

Hie mécht dat well hie géint den Avortement ass. Nodeems den ieweschten amerikanesche Geriichtshaff dat federaalt Recht op Ofdreiwung d'lescht Joer gekippt huet, ass et elo nees deenen eenzele Staaten iwwerlooss wéi se dat reegelen. Doropshin huet de Pentagon decidéiert, dass Membere vum Militär déi fir eng Ofdreiwung mussen an en anere Staat reesen, hier Onkäschte rembourséiert kréien. Den Tommy Tuberville ass domat net d’accord, a well seng Blockad net ophiewe bis de Pentagon des Politik réckgängeg mécht.

Dat bedeit, dass grouss Deeler vum amerikanesche Militär elo vun Offizéier geleet ginn déi 'Faisant fonction' sinn, déi manner Erfarung hunn, an déi och net déi néideg legal Pouvoiren hu fir wichteg Decisiounen ze huelen. Bis Enn des Joers kéinte 650 Nominatiounen a Promotiounen dovu betraff sinn.

Fir RTL, de Georges Zens aus den USA.