Nom schwéieren Äerdbiewen am Maroc ass d'Zuel vun den Doudesaffer op op d'mannst 632 geklommen.

Dës Zuel geet aus engem aktualiséierte Bilan vum marokkaneschen Inneministère ervir. Wéi et e Samschdeg weider vum Inneministère heescht, wieren 329 Mënsche beim Biewe blesséiert ginn. 51 vun hinne wieren a Liewensgefor.

D'Biewe mat enger Stäerkt 6,8 op der Richterskala soll géint 23.11 Auer e Freideg den Owend an enger Déift vun 19 Kilometer gewiescht sinn. Den Epizenter louch ronn 70 Kilometer vu Marrakesch ewech.

Op de soziale Medie si Videoe vun zerstéierte Gebaier a Leit, déi fortlafen, ze gesinn.

Wéi et de Leit an de Bierg-Dierfer méi no um Epizentrum geet, ass nach net gewosst. Wéinst der schwéier accessibeler Lag kéint et nach dauere, bis Hëllef do ukënnt. Et rechent ee mat weideren Doudesaffer.

Et wier dat stäerkste Biewen an der Regioun zanter 1960.