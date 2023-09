Um G20 Sommet an Indien e Samschdeg an e Sonndeg soll en Accord ënnerschriwwe ginn, fir Indien iwwert d'Mier an iwwert d'Schinn mat Europa ze verbannen.

De Projet soll duerch de Mëttleren Oste goen, sou en amerikanesche Responsabele géigeniwwer der Press. Et géif en Accord de Principe tëscht den USA, Saudiarabien, den arabeschen Emirater, der EU an anere Memberstaaten, fir d'Méiglechkeete vun esou engem Projet z'ënnersichen. Am Virfeld vum G20-Sommet huet den UN-Generalsekretär Guterres dann och zu méi Efforte géint de Klimawandel opgeruff. Zesumme wieren d'G20-Staate fir 80 Prozent vun de weltwäiten CO2-Emissioune responsabel. Aussoe vun europäeschen Diplomaten no wëlle virun allem Russland, Indien a China manner streng an hiren Obligatioune fir de Klimaschutz ginn. Well esouwuel de russesche President Putin, wéi och säi chineeseschen Homolog Xi net perséinlech um Sommet deelhuelen, mä sech vertriede loossen, sinn d'Erwaardungen, dass et beim Klimaschutz zu engem grousse Fortschrëtt kënnt net immens héich. Den Energie-Ministere vun de G20-Staate war et am Juni net gelongen, sech iwwert eng Strategie eens ze ginn, fir aus de fossillen Energien erauszeklammen.