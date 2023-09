Géint 2.35 Auer e Sonndeg de Moien ass et enger Industriezon zu Tréier an engem Betrib, an deem Holz verschafft gëtt, zu engem Feier komm.

Bannent kuerzer Zäit stoung dat ganzt Gebai a Flamen. Pompjeeën aus der ganzer Ëmgéigend vun Tréier goufen an den Asaz geruff. Well d'Firma e Samschdegowend e Sommerfest organiséiert hat, waren nach vill Ugestallter an hir Famillen op der Plaz. Si goufen zum Deel vun de Rettungsdéngschter betreit. D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet, fir d'Ursaach vum Feier erauszefannen. D'Läschaarbechte wäerte wuel nach de ganze Sonndeg daueren.