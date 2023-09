Zu den Haag haten dausende Klimademonstranten vum Grupp Extinction Rebellion eng Autobunn blockéiert a refuséiert, dës nees ze verloossen.

Wéi et vun der hollännescher Police heescht, hätt och den Asaz vu Waasserwerfer näischt bruecht, fir d'Strooss nees fräizekréien. Doropshi goufen d'Aktiviste festgeholl a mat Busser an e Stadion transportéiert, wou si dann nees fräigelooss goufen.

Extinction Rebellion huet iwwerdeems annoncéiert, et wéilt een d'Autobunn all Dag blockéieren, esou laang bis Holland all staatlech Subventioune fir Kuel, Petrol a Gas stoppt.