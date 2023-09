E Mann, war bei Fuerschungsaarbechten an der Morca-Hiel an der Tierkei an eng Déift vun 1.200 Meter erofgefall.

Hei war hier schwéier krank ginn a krut bannenzeg Bluddungen. Nodeems d'Rettungsekippen hien op 1.000 Meter eropbruecht haten, huet hie missen 8 Deeg laang do pauséieren a krut Blutttransfusiounen. E Sonndeg koum dunn d'Nouvelle, dass de Mann 300 Meter méi no un d'Surface, also op 700 Meter ënnert der Äerd, konnt bruecht ginn. Vun do aus muss hien elo duerch e schmuelen, horizontale Schloff, éier e kann an enegem weidere Lager virun der leschter Etapp pauséieren. Un der Rettungsaktioun sinn 150 Persounen aus der Tierkei an dem Ausland bedeelegt.