Den 11. September 1973 gouf den demokratesch gewielten chileenesche President Salvador Allende vun der Arméi ënnert dem Augusto Pinochet gestierzt.

Dem Allende seng Walvictoire dräi Joer virdru war bis dato eenzegaarteg: Hie war den éischte Sozialist, deen duerch eng demokratesch Elektioun Staatspresident ginn ass. Déi sëlleg wirtschaftlech a gesellschaftlech Problemer am Chile wollt hie mat engem demokratesche Sozialismus ugoen. Amplaz vun enger Minoritéit sollt dat ganzt Vollek u politeschen Decisiounen deelhuelen.

A sengen éischte Joren am Amt huet den Allende vill Terrain an och déi wichtegst Industrië vum Land - beispillsweis d'Koffer-Fërderung - verstaatlecht. Kofferminne waren zu där Zäit besonnesch an der Hand vun auslänneschen Entreprisen, dem US-Konzern Kennecott huet hie virgeheit, Chile "wéi eng Zitroun ausgepresst" ze hunn. D'Loyeren a Liewensmëttelpräisser fir déi normal Bevëlkerung huet den Allende afréiere gelooss.

D'Reformen hunn zwar zum Deel Wierkung gewisen, allerdéngs ass et dem Allende net gelongen, eppes géint d'Inflatioun ze maachen. Weider Réckschléi ware schlecht Recoltë wéinst den Expropriatioune vun Terrainen an d'Decisioun vu ville westleche Länner, d'Marchéë fir chileenesch Produiten zouzemaachen.

Generell stoung de Westen dem Allende senger sozialistescher Politik ofleenend géigeniwwer. Besonnesch déi US-amerikanesch Regierung ënnert dem Richard Nixon huet eng Ausbreedung vum Sozialismus a Südamerika gefaart, dowéinst hunn d'US-Geheimdéngschter schonn am Virfeld versicht d'Wal vum Allende ze verhënneren a spéider seng Regierung ze destabiliséieren. Fir d'Oppositioun ze ënnerstëtzen, hat d'CIA Millioune vun Dollar investéiert.

Aus de Parlamentswalen am Mäerz 1973 ass dem Allende seng Regierung staark geschwächt erausgaangen. Am August krut hie vum Parlament d'Mësstrauen ausgeschwat, woubäi et zu Tumulter koum. Den 11. September gouf dunn de Presidentepalais zu Santiago de Chile vun der Loftwaff bombardéiert. De Salvador Allende hat eng lescht Ried un d'Vollek gehalen, ier hie sech du selwer d'Liewe geholl huet, nodeems d'Arméi ënnert dem Augusto Pinochet de Palais gestiermt huet.

De Presidentepalais zu Santiago de Chile gouf den 11. September 1973 vun der Arméi gestiermt. / © AFP

Déi nächst 17 Joer gouf Chile vum Pinochet senger brutaler Militärdiktatur beherrscht. Sämtlech lénks Parteie goufe verbueden, d'Medie streng zenséiert an Dausende politesch Géigner vum Pinochet sengem Regime goufen ermort oder koumen a Folter-Lageren. Neoliberal Moossnamen, wéi d'Privatiséierung vun Entreprisen, haten zwar dofir gesuergt, datt de Wirtschaftswuesstem ugekuerbelt an d'Inflatioun agedämmt gouf, allerdéngs ass d'Aarbechtslosegkeet enorm geklommen.

An Chile sinn d'Leit op d'Strooss gaangen, fir den Affer vum Pinochet senger Militärdiktatur ze gedenken. / © AFP/Javier TORRES

Nodeems 1988 an engem Referendum géint eng weider Amtszäit vum Augusto Pinochet gestëmmt an 1989 de Patricio Aylwin zum President gewielt gouf, ass de Militärchef 1998 aus gesondheetleche Grënn op London gereest, wou hie verhaft gouf. Dëst, wéinst enger 1996 a Spuenien deposéierter Plainte wéinst Vëlkermord an nach anere Verbriechen. Hie krut 16 Méint Hausarrest, ier en am Joer 2000 zeréck a Chile gereest ass, wou e sechs Joer duerno gestuerwen ass.