Nieft de Leit, déi op den Dag virun 22 Joer ëmkomm sinn, gëtt och den Affer

An den USA stinn d'Fändelen op Hallefmast, well et gëtt den Affer vun den terroristeschen Uschléi vum 11. September 2001 a vum 26. Februar 1993 geduecht.

Haut virun 22 Joer den 11. September 2001 hunn al-Qaida-Terroristen véier koordinéiert Attacke géint Ziler an den USA duerchgefouert. 19 Terroristen hunn deemools d'Kontroll vu véier Linnefliger iwwerholl, déi vun der Ostküst sollten a Kalifornie fléien. Mat zwee vun deene Fliger si se an déi zwee Tierm vum World Trade Center zu New York geflunn, déi doropshin zesummegefall sinn. Een drëtte Fliger ass an de Pentagon geflunn, wärend dee véier Fliger sollt en anert Zil an der Haaptstad Washington ugräifen. Mä d'Passagéier an deem Fliger waren iwwert deenen aneren dräi Attacke informéiert ginn, an hunn d'Terroriste forcéiert, de Fliger an engem Feld bei Shanksville am US-Bundesstaat Pennsylvania eroffalen ze loossen. Alles an allem si bal 3.000 Leit ëm d'Liewe komm.

Aacht Joer virdrun, de 26. Februar 1993, haten islamistesch Terroriste schonn eng Kéier probéiert, de World Trade Center futti ze maachen. Si hunn eng Bomm an enger Déifgarage ënnert dem Nordtuerm explodéiere gelooss, mat der Intentioun, dass dee géing zesummefalen, an de Südtuerm da géif matrappen. Dat ass net geschitt, mä et sinn trotzdeem sechs Leit ëm d'Liewe komm, an iwwert 1.000 goufen der blesséiert.

Um Site vum ale World Trade Center steet haut den 9/11 Memorial & Museum, wou all Joer den 11. September d'Nimm vun den Affer vun den Uschléi vum 26. Februar 1993 a vum 11. September 2001 virgelies ginn. Grouss a kleng Gedenkzeremonie sinn och zu Washington DC an um Site am Pennsylvania, souwéi a villen anere Stied queesch duerch d'USA.

Duerch déi Terrorattacken huet en neit Kapitel an der amerikanescher Politik an domat der Weltpolitik ugefaangen. Wat déi méi fundamental Konsequenzen a long terme sinn, dat wäerten d'Historiker wuel nach laang debattéieren.

D'Commemoratioune suergen derfir, dass déi Evenementer bei de Leit an Erënnerung bleiwen. An dat ass hei ëmsou méi wichteg, well ronn 30 Prozent vun de méi wéi 330 Milliounen Amerikaner nom 11. September 2001 gebuer sinn, an d'Terrorattacken soss nëmmen aus de Geschichtsbicher kennen.