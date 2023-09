Fir hefteg Diskussioune suergt an Ägypten aktuell en neien Dekreet, deen d'Droe vum Nikab u privaten an ëffentleche Schoule verbitt.

Den Dekreet, deen d'Droe vum islamesche Gesiichtsschleier ënnerseet, ass e Méindeg an der staatlecher Zeitung Akbar Al-Jum verëffentlecht ginn. D'Kappduch, dat vun enger Majoritéit vu muslimesche Fraen an Ägypten gedroe gëtt, gëtt an dësem als "fräiwëlleg" agestuuft. An de soziale Medien, besonnesch um Kuerznoriichtendéngscht X (fréier bekannt als Twitter), gëtt d'Decisioun kontrovers diskutéiert. Géigner vum Gesetz kritiséiere beispillsweis, datt keng Begrënnung fir dëst geliwwert gouf. Op der anerer Säit heescht et, déi eenzeg Leit, déi dem Gesetz kritesch géigeniwwer stinn, wieren Ënnerstëtzer vu radikalislamesche Gruppéierunge wéi den Taliban oder dem Islamesche Staat.

Nieft der Glawensfro goufen awer och déi sëlleg Problemer am ägypteschen Educatiounssystem hëtzeg diskutéiert. Sou freet beispillsweis e weideren X-Notzer ironesch ob den Nikab Schold un "iwwerfëllte Klassesäll, vereelztem Material a Schwieregkeete vun de Proffe" wier.

An Ägypten ass zanter 2014 den Abdel Fattah al-Sisi Staatspresident, deen duerch e Militärputsch 2013 géint säi Virgänger Mohamed Mursi un d'Muecht koum. De Mursi war Deel vun der panislamescher "Muslim-Brudderschaft", enger reliéiser Beweegung, déi nom Putsch als terroristesch Organisatioun klasséiert gouf. Dem al-Sisi säi Féierungsstil gëllt als besonnesch autoritär a repressiv.