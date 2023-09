Dat deelt d'Organisatioun Global Witness mat.

Déi geféierlechste Plaz fir d'Naturschützer wier Kolumbien, dohannert kéime Brasilien a Mexiko. Ronn 88 Prozent vun all de Morden un Naturschützer hätt et a Latäinamerika ginn, esou d'NGO. Virun allem Aktivisten, déi sech géint d'Agrarindustrie, de Biergbau an d'Ëmschloe vu Beem asetzen, liewe geféierlech. Dacks kéimen d'Leit aus den indigeene Stämm, a si setze sech fir den Erhalt vun hirem initiale Liewensraum an.

Déi meescht Morde goufen awer bis ewell net opgekläert, esou Global Witness.