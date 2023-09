Am Februar hat de 44 Joer ale Mann zu Tréier zweemol probéiert, Passante mat Pawee-Steng ze blesséieren, wéi e mam Vëlo laanscht si gefuer ass. Wärend e bei der éischter Kéier eng Fra nach knapp verpasst hat, gouf bei der zweeter Kéier ee Mann méi uerg um Kapp blesséiert. Den Täter, dee psychesch krank soll sinn, gouf zu véier Joer an zéng Méint an enger spezialiséierter Klinik verurteelt. D'Urteel ass nach net rechtskräfteg.