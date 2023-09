Nom momentane Wëssensstand sollen déi 8 presuméiert Täter tëscht 16 a 26 Joer al sinn.

Wéi déi däitsch Medie mellen, soll d'Meedchen an engem Baseng vun enger Schwämm ëmkreest gi sinn a vun de Männer ëmkreest an d'Luucht geworf an ënner Drock gesat gouf. E 16 Joer alen Iraker, deen zu Köln lieft, soll dem Meedchen ënnert anerem an d'Box vum Bikini gegraff hunn, esou d'Police e Méindeg.

Dem Meedchen ass et gegléckt, sech nom Virfall vum Grupp ze léisen an de Schwammmeeschter z'informéieren. D'Police ass doropshin mat 7 Police-Ween bei d'Schwämm gefuer an huet déi Verdächteg beim Ausgang festgeholl. Et gouf och een Zeien ermëttelt, deen de Virfall suivéiert huet.

Déi 6 presuméiert Täter sinn all Kéiers 16 respektiv 21 Joer al, 2 weider Verdächteger sinn 22 a 26 Joer al. Bei 3 Verdächtegen handelt et sech ëm tierkesch, a bei 4 Persounen ëm syresch Staatsbierger. Een ass aus dem Irak.

D'Police vu Köln sicht iwwerdeems nach weider Zeien, déi deen Dag an der Schwämm de Virfall matkritt hunn.