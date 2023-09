D'Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan start eng nei Militär-Operatioun am Südkaukasus, dat fir d'Konflikt-Regioun Berg-Karabach anzehuelen.

De Verdeedegungsministère zu Baku schwätzt vun enger "Anti-Terror-Operatioun vu lokalem Charakter, fir déi verfassungsrechtlech Uerdnung an der Regioun nees hinzestellen".

D'Asätz géife sech géint armenesch Unitéite riichten, esou de Ministère weider. Dëse behaapt weider, dass déi eegen Arméi an der Regioun Aghdam beschoss gouf. Dës Informatioune loosse sech net onofhängeg iwwerpréiwen. Weider gëtt ënnerstrach, déi armenesch Forcë géifen systematesch militäresch Positiounen anhuelen, dat arméiert am Territoire vum Aserbaidschan. Baku ënnersträich awer, dass keng Ziviliste an ëffentlech Infrastrukture géife cibléiert ginn.

Zu Stepanakert der Haaptstad vun der Regioun, déi tëscht béide Länner zënter Joerzéngten ëmkämpft ass, waren der AFP no Explosiounen ze héieren. Hei sinn zënter dem leschte Waffestëllstand am Joer 2020 tëscht béide Parteie russesch Truppe stationéiert ginn, dat fir de Fridden hei ze garantéieren.

Berg-Karabach gehéiert no internationalem Recht zu Aserbaidschan, hei wunnen awer majoritär Armenier, déi dann och do d'Republik Arzach gegrënnt hunn. De Statut vun dëser Regioun ass zënter dem Zesummefall vun der Sowjetunioun ëmstridden an et koum ëmmer nees hei zu militäreschen Ausernanersetzungen, dat ënnert anerem Ufank den 90er Joren an am Joer 2020. Zënter de leschte Méint sinn d'Tensiounen ëm déi armenesch Enklav dann rëm nees geklommen.

Zënter Dezember huet den Aserbaidschan eng de facto Blockad op der eenzeger Streck an d'Enklav vum Bierg-Karabach opgeriicht, bekannt als "Lachin-Corridor", wat d'Tensiounen nees opflame gelooss huet.