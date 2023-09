Bal 10.000 Migrante sinn zulescht zu Lampedusa ukomm. D'EU huet den Appell gemaach, Flüchtlingen opzehuelen. Frankräich huet refuséiert.

D'Land fiert eng haart Schinn géint d'Migratioun. De franséischen Inneminister Gérald Darmanin huet en Dënschdeg den Owend um franséische Sender TF1 gesot, dass Paräis keng Flüchtlinge vu Lampedusa wäert ophuelen. Et géif souwuel a Frankräich wéi och an Italien irregulär Migratioun ginn, déi misst bekämpft ginn.

Wärend der leschter Woch si jo dausende Flüchtlingen zu Lampedusa ukomm. Bannent just 24 Stonnen hate 101 Booter mat ronn 5.000 Mënschen op der klenger Mëttelmierinsel erreecht. D'Strukturen op Lampedusa, déi u sech op 400 Persounen ausgeluecht sinn, si komplett iwwerfëllt.

Dausende Mënsche goufe mat Fären a Policeschëffer op Sizilien oder direkt un d'italieenesch Festland bruecht. Och do wieren d'Lageren iwwerfëllt an Italien huet d'EU opgefuerdert, ze hëllefen.

© AFP Archivbild © AFP Archivbild © AFP Archivbild Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Frankräich huet annoncéiert, Italien z'ënnerstëtzen. Et kéim net a Fro, dass zu Menton, un der franséisch-italieenescher Grenz, e Flüchtlingscamp géing entstoen, sou de franséischen Inneminister. 500 Polizisten a Gendaarme wieren op der Grenz stationéiert an hien hätt den Effectif do nach eemol ëm 200 Beamten an d'Luucht gesat, sou den Darmanin. Zu Menton wieren zanter Ufank des Joers schonn iwwer 31.000 Leit un der Grenz zeréckgewise ginn.