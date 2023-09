Am Abrëll 2022 gouf e sougenannte Friddensriichter zu Frankfurt am Main mat Hëllef vun Hockeyschléier brutal zesummegeschloen a schro verwonnt.

D'Ermëttler hunn elo dräi Männer an engem Wunnhaus zu Völklingen festgeholl, déi fir dës Dot solle responsabel sinn. Si ware méintelaang op der Flucht, sou déi saarlännesch Police en Dënschdeg den Owend. Si kréie versichten Doutschlag reprochéiert.

D'Affer gouf beim brutale Virfall uerg um Kapp blesséiert an huet säi rietst A verluer. Déi presuméiert Täter solle souguer e Video op den Internet gesat hunn a mat hirer Dot uginn hunn.

D'Sich no den dräi europawäit vernetzte Männer aus Rumänien a Frankräich war den Ermëttler no immens schwiereg. Um Enn goufe si am Saarland fonnt, wou si sech bei Bekannte virun den Autoritéite verstoppt sollen hunn. Eng Spezialunitéit huet d'Ermëttler ënnerstëtzt, well et de Message war, dass déi Verdächteg Schosswaffe bei sech hätten an als immens brutal gëllen.