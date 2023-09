D'Ermëttler waren e Mëttwoch op der Sich no neien Hiweiser, nodeems e klenge Jong vu 6 Joer leschten Donneschdeg erstach an den Hecke fonnt gi war.

Op Neits goufen d'Awunner vum klengen Duerf Pragsdorf befrot. D'Mënsche wieren "offe gewiescht a wollte sech matdeelen" sou d'Police zu Neubrandenburg no der Befroung.

"Et ginn elo e puer nei Ermëttlungsusätz, déi an den nächsten Deeg vun den Ermëttler iwwerpréift musse ginn", heescht et an engem éischte Bilan. Ongeféier d'Hallschent vun de ronn 580 Awunnerinnen an Awunner wiere bei der Aktioun e Mëttwoch ugetraff a befrot ginn.

De klenge Jong war lescht Woch en Donneschdeg owes mat schroe Stéchverletzungen an e puer Hecke am klengen Duerf fonnt ginn, nodeems hien do scho vu sengen Elteren als vermësst gemellt gi war. De Jong vu 6 Joer war net, wéi ofgemaach, vun der Spillplaz Heem komm. D'Rettungsekipp op der Plaz huet nach versicht d'Kand ze reaniméieren, ma am Spidol konnt just nach säin Doud festgestallt ginn.

Den Dag no der Dot hunn d'Ermëttler an der Géigend vun der Onglécksplaz e Messer entdeckt. Ob et sech ëm d'Waff handelt, mat där de Jong erstach gouf, ass nach net gekläert. Eng Obduktioun huet erginn, dass hien un den uerge Stéchverletzunge gestuerwen ass.

E Mëttwoch huet et vun der Police nach geheescht, dass weider "an all Richtungen" ermëttelt gëtt, "keen Ermëttlugsusaz géif ausgeschloss ginn". D'Auswäertung vu Spueren, déi ënner anerem um Messer an um Gezei vum doudege Kand fonnt gi waren, daueren iwwerdeems nach. D'Experte wäerten dofir viraussiichtlech nach e puer Deeg brauchen.

Bei der neier Befroung e Mëttwoch wëll d'Police eegenen Aussoen no nei Informatiounen iwwerpréiwen a verifizéieren. Donieft sollen d'Awunner d'Méiglechkeet kréien, weider Observatiounen ze beschreiwen, déi hinnen am Virfeld net relevant genuch geschéngt hunn. All Hiweis ass bis ewell och weiderhin anonym méiglech.