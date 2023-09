Den ukrainesche President war dës Woch och an den USA an a Kanada, wou him weider Hëllefen am Krich géint Russland zougesot goufen.

Den ukrainesche President huet en onannoncéierten Tëschestopp a Polen gemaach an de Fräiwëllegen Merci gesot, déi sengem Land bis ewell gehollef hunn. Den Tëschestopp huet als Hannergrond déi aktuell ugespaante Relatiounen tëscht Kiew a Warschau. Polen hat virun enger Partie Wochen säin Embargo fir ukrainesch Kären verlängert, fir d'Interessen vun den eegenen Baueren ze schützen an hat domat eng oppe Kris mat Kiew ervirgeruff.