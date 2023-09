An Zesummenaarbecht mam Lëtzebuerger Roude Kräiz leescht de Kooperatiounsministère Hëllef an 10 Spideeler un der Front an der Ukrain.

Dnipro an der Ukrain ass mat 3,5 Milliounen Awunner déi lescht grouss Stad virun der Front. Doduerch fléisst de Floss Dnepr - net just de gréisste Floss vun der Ukrain, mä och e Floss, deen eng grouss Roll an dësem Krich spillt. Hei kéint nämlech eng nei Grenz tëscht der Ukrain a Russland entstoen. D'Waasser vum Floss gouf mat der Sprengung vum Kachowka-Staudamm schonn als Waff benotzt.

Süd-westlech vun Dnipro läit Krywyj Rih - d'Heemechtsstad vum President Wolodymyr Selenskyj. Hei verdeelt dat lokaalt Rout Kräiz Hëllefspäck un d'Awunner - eng Solidaritéit, déi d'Mënschen net kal léisst. 18 Méint Krich hannerloosse Spueren - séilesch geet et villen net gutt. Fräiwëlleger bekëmmere sech ëm Kanner. Fir den Nazar ass et e ganz speziellen Dag: säin 8. Gebuertsdag ouni seng Elteren. Dës si bei der Schluecht ëm Mariupol ëm d'Liewe komm.

"D’Situatioun ass komplizéiert. De psychologesche Support ass ganz wichteg. Vill Famillje sinn am Trauer. Vill Zaldote stierwen. Familljemembere gi vermësst. Den Drock op d'Leit ass grouss", sou d'Olena Melnyk vum ukrainesche Roude Kräiz.

Eng vun den 10 Klinicken, an deene Lëtzebuerg laanscht d'Front hëlleft, ass déi vun Apostolowo.

Dat klengt Spidol läit nëmme 35 Kilometer vun den éischten Territoiren, déi a russescher Hand sinn. Déi éischt aktiv Kampf-Positioune sinn op 60 Kilometer ronderëm d'Atomzentral vu Saporischschja. Zanter dem Ufank vum Krich hunn Dokteren an Infirmièren do vill Leed gesinn. Virun engem Joer selwer ënnert de Bommen hu si wärend der Schluecht vu Cherson Blesséierter am Accord opgeholl.

Den Dr. Ali Msahir, Chef vun der Missioun vum Lëtzebuerger Roude Kräiz an der Regioun, erkläert:

"Eleng dës Klinik huet eng 7.000 Blesséierter. Ech schwätzen hei just vun Zaldoten, déi bannent engem Zäitraum vun 2 bis 3 Woche behandelt goufen. Dausende Flüchtlingen hunn hei och Schutz gesicht. Hu sech kuerz erholl. Iert se weider goungen a méi sécher Regiounen."

D'Rout Kräiz huet Accès a Regiounen un der Front, wou aner ONGen net hi kommen:

"Zum Beispill zu Nikopol schaffe mer zesumme mam Lëtzebuerger Ausseministère, fir eng vun de Klinicken z'ënnerstëtzen, déi eng ganz wichteg Roll spillt. Dat kascht natierlech Geld. Do komme Kanner op d'Welt an enger Klinik ouni Fënster, ouni Daach. Mir probéieren nach dëst Joer do ze konkreet hëllefen", sou d'Gulnamo Khudobakhshova, Cheffin vun der Missioun vum Lëtzebuerger Roude Kräiz an der Ukrain.

Klinicken, an deenen net just Mënscheliewe gerett ginn: Fir vill Famillje sinn dës Spideeler och déi eenzeg Waasserquell, déi nach bleift. D'Drénkwaasser-Leitunge sinn zerstéiert.