D'Hëllefsorganisatioun SOS Méiterranée ass en Donneschdeg fir hir Séinoutrettungsasätz am Mëttelmier mam Alternativen Nobelpräis ausgezeechent ginn.

Dat huet d'Right-Livelihood-Stëftung zu Stockholm matgedeelt. E Präis hunn och Aktivistinnen aus Kenia a Ghana kritt, genau wéi eng Organisatioun aus Kambodscha.

SOS Méditerranée géif net just Liewe retten, mee och d'Ëffentlechkeet, déi europäesch Institutiounen an national Regierungen drun erënneren, datt et eng humanitär Kris um Mëttelmier gëtt, esou d'Stëftung. Déi net staatlech Organisatioun géif kloermaachen, datt Séinoutrettung eng rechtlech Verflichtung ass.

De Präis géif dozou bäidroen, "op d'Situatioun vun dausende Mënschen, déi hiert Liewe riskéieren, opmierksam ze maachen", heescht et vun der Organisatioun.

Trotz "politesch motivéierten" Fermeturë vun Häfen a rechtleche Menacë mécht d'Organisatioun mat hirem Schëff "Ocean Viking" weider mat hire Rettungsasätz, erkläert Right Livelihood. D'Betribskäschte fir een Dag leie bei 24.000 Euro, déi gréisstendeels duerch privat Spende finanzéiert ginn.

Een Alternativen Nobelpräis krut och déi ghanaesch Aktivistin Eunice Brookman-Amissah, déi kenianesch Ëmweltaktivistin Phyllis Omido an déi kambodschanesch Jugendorganisatioun "Mother Nature Cambodia".

"Wat mir bei alle Gewënner gesinn, ass, dass si fir Mënsche schaffen, déi ignoréiert goufen", esou de Chef vun der Stëftung, den Ole von Uexküll.