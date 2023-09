Duerch déi extrem Hëtzt hunn d'Schwäizer Gletscher däitlech u Volume verluer. Esou staark wéi an den dräi Joerzéngte virun 1990 zesummen.

Dat wier eng Konsequenz vun der Äerderwiermung. Sou heescht et an enger neier Etüd iwwer d'Ursaache vum Gletscherschmëlze vum Miessinsitut Glamos. Dës Acceleratioun wier dramatesch. Bannent just 2 Joer wier souvill Äis verluer gaange wéi tëscht 1960 an 1990.

2022 wier dat schlëmmste Joer fir d'Gletscher an de Schwäizer Alpe gewiescht zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen. Nom Rekordschmëlzen d'lescht Joer ëm sechs Prozent ass de Volume vun de Gletscher dëst Joer ëm weider véier Prozent erofgaangen, sou d'Schwäizer Kommissioun fir Kryosphärebeobachtung (SKK) en Donneschdeg. Fir 2023 wäert domat "den zweetstäerkste Réckgang zanter de Miessungen" notéiert ginn. Als Suite dovunner wiere verschidde Gletscherzonge komplett kollabéiert a verschidde Gletscher wiere souguer komplett verschwonnen.

D'Gletscher si virun allem beim Späichere vu Waasser vu grousser Bedeitung. Dat betrëfft och d'Waasserkraaftwierker an der Schwäiz, aus deene ronn 60 Prozent an der am Alpeland produzéierter Energie staamt.

Wat fir eng onmëttelbar Gefor d'Gletscherschmëlzen duerstellt, mécht e Geltscherbroch an den italieeneschen Alpen am Juli 2022 däitlech. Am Marmolata-Gletscher koumen 11 Mënschen ëm d'Liewen.